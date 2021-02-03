Франція не вимагатиме зупинки "Північного потоку - 2" через вирок Навальному

Франція не буде втручатися в рішення Німеччини щодо газопроводу "Північний потік - 2", сказав у середу міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан.

Як повідомляє Reuters, Ле Дріана спитали, чи наполягатиме Париж на скасуванні проєкту після того, як в Росії посадили опозиційного політика Олексія Навального.

Французький міністр відповів, що "Північний потік - 2" - це питання енергетичної безпеки, і не слід змішувати його з іншими темами.

Нагадаємо, що кілька днів тому державний секретар європейських справ Франції Клеман Бон виступив із закликом до уряду Німеччини відмовитися від газопроводу "Північний потік - 2". Про це він сказав, коментуючи жорстокий розгін акцій протесту в Москві та інших містах Росії, що 31 січня відбулися на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво й роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Газогін готовий на 94%, Росії залишилося добудувати невелику ділянку в датських водах.