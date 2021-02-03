Експерти ВООЗ відвідали Уханьський інститут вірусології

Раніше в США неодноразово стверджували, що SARS-CoV-2 міг виникнути саме там.

Команда Всесвітньої організації охорони здоров'я у межах розслідування походження коронавірусу відвідала Уханьський інститут вірусології. Раніше в США неодноразово стверджували, що коронавірус SARS-CoV-2 міг виникнути саме в Уханьській лабораторії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми з нетерпінням чекаємо дуже продуктивного дня, щоб задати всі питання, які, як ми знаємо, ще необхідно дати", - сказав до відвідування інституту експерт ВООЗ Пітер Дасзак, президент некомерційної неурядової організації EcoHealth Alliance.

Раніше фахівці ВООЗ у сфері вірусології, безпеки харчових продуктів та епідеміології побували на одному з найбільших у місті ринку Baishazhou, де продають свіжі м'ясо, рибу і морепродукти. До цього вони були в двох лікарнях в Ухані, які серед перших почали лікувати хворих. Фахівці ВООЗ приїхали в Ухань у середині січня, після 14-денного карантину вони приступили до роботи.

На початку січня заступник радника екс-президента США Дональда Трампа з національної безпеки Метью Поттінгер заявляв, що "з'являється все більше свідчень" того, що найбільш вірогідна версія походження коронавірусу - витік з лабораторії в Ухані. У травні 2020 року про це також говорив Трамп. Він обвинувачував китайське керівництво в приховуванні інформації щодо поширення вірусу.

Глава МЗС Китаю Ван І говорив, що пандемію коронавірусу викликали окремі спалахи в різних місцях у всьому світі, а КНР стала першою країною, яка повідомила про випадки захворювання.

6 січня команді ВООЗ, яка розслідує походження ковіду в місті Ухань, було відмовлено у в'їзді до Китаю.

Наприкінці грудня минулого року АР опублікувало дослідження, в якому йшлося про те, що Китай засекретив всі дослідження про походження ковіду. Влада частково обмежує їх публікацію і водночас сприяє просуванню теорій про те, що вірус поширився не лише з території Китаю.

Також у грудні китайський суд виніс вирок громадській журналістці Жань Жан, яка повідомляла про початок коронавірусної епідемії у місті Ухань. Її засудили до 4 років ув'язнення та звинуватили у "пошуку приводів для розбрату".

Вперше COVID-19 виявили в кінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань. У березні 2020 року ВООЗ оголосила спалах коронавірусу пандемією.