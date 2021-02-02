Навальному дали 3,5 роки колонії, але зарахували рік домашнього арешту

Фото: EPA/UPG

Суд у Москві вирішив задовольнити клопотання ФСВП про заміну Олексієві Навальному умовного терміну на реальний.

Йому присуджено 3,5 роки колонії загального режиму, при цьому повинен бути зарахований рік, проведений під домашнім арештом, передає РБК.

ФСВП вважає, що Навальний фактично зник від контролю, не з'явившись на реєстрацію сім разів. Відомство наполягало, що ні з Навальним, ні з контактними особами під час перевірочних заходів зв'язатися не вдалося.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

У районі будівлі Мосміськсуду, за даними "ОВД-Инфо", сьогодні затримано понад 300 людей. Центрі Москви перекрито.

Багато силовиків і в центрі Санкт-Петербурга - на Палацовій площі і Невському проспекті.

Нагадаємо, 17 січня 2021 року Навальний разом зі своєю дружиною Юлією прилетіли в Росію з Німеччини, де опозиціонер декілька місяців лікувався після отруєння "Новачком". Політика затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві та одразу заарештували.

Після арешту Навальний закликав громадян Росії виходити на протестні акції 23 січня. У відповідь російська влада почала затримувати близьких до Навального людей - речницю, брата та співробітників "Фонду боротьби з корупцією".

21 січня Європарламент різко засудив арешт російського опозиціонера Олексія Навального та закликав звільнити його "негайно та без жодних додаткових умов".

Під час акцій 23 січня було затримано понад 4 тис. осіб у 40 містах.

31 січня в Росії відбулася друга загальнодержавна акція протесту в підтримку заарештованого опозиціонера Олексія Навального. Вона супроводжувалися надзвичайним, навіть за мірками РФ, поліцейським насиллям. Протягом доби було затримано понад 5000 осіб, серед яких - 82 журналісти. За оцінками ліберальних російських медіа, проти мітингувальників на вулиці вийшла рекордна кількість поліції за останні 20 років.

Україна закликала до санкцій проти Росії за "брутальне насильство" під час розгону акцій протесту.