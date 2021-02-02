На Сицилії затримали понад двадцять підозрюваних у зв’язках з "Коза Нострою"

Співробітники правоохоронних органів Італії затримали на острові Сицилія 22 осіб, які підозрюються у зв'язках з місцевим мафіозним кланом "Коза Ностра".

Про це 2 лютого повідомляє агентство ASNA.

За інформацією джерела, серед затриманих двоє місцевих поліцейських і адвокат, всі вони підозрюються в пособництві мафії.

При цьому, за даними газети Corriere della Sera, в офісі затриманого адвоката протягом двох років нібито проходили зустрічі "ватажків злочинних угруповань острова".

Зазначається, що боса "Коза Ностри" Маттео Месіна Денаро в 2020 році заочно засудили до довічного ув'язнення. У 1993 році він зник, але продовжує керувати злочинною організацією, попри статус втікача.

В Італії діють багато організованих злочинних груп, які в законодавстві називаються злочинно-мафіозними угрупованнями. Найвідоміші клани італійської мафії - сицилійська "Коза Ностра", калабрійська "Ндрангета" і неаполітанська "Каморра".

Як повідомляли, в січні в Італії розпочався найбільший за 30 років судовий процес над мафією. Перед судом постали 355 членів "Ндрангети" - наймогутнішого мафіозного угрупування Італії.