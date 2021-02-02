Handelsblatt: США хочуть, щоб "Північний потік - 2" можна було зупиняти, якщо він буде використовуватися проти України

В Білому домі очікують від Німеччини пакетну пропозицію.

Німецька газета Handelsblatt стверджує, що нова адміністрація США на чолі з президентом Джо Байденом готова за певних умов скасувати санкції проти газопроводу "Північний потік - 2".

Про це пише "Німецька хвиля".

В Білому домі очікують від Німеччини пакетну пропозицію.

"Німці повинні викласти на стіл пакетну пропозицію, в іншому випадку їм не вирішити проблеми з Північним потоком - 2", - сказало джерело Handelsblatt в Вашингтоні.

Інтерес у США викликає, зокрема, пропозиція про ув'язку "Північного потоку - 2" з механізмом, який дозволить заблокувати його, якщо Москва спробує чинити тиск на Україну, скоротивши обсяг поставок газу.

На думку американців, також потрібно заново обговорити і питання транзиту російського газу через газотранспортну систему України.

Речниця Білого дому Дженніфер Псакі 26 січня сказала, що Байден вважає будівництво газопроводу "Північний потік-2" невигідним для Європи, але він збирається вивчити ухвалені санкції США та проконсультуватися з європейцями.

Нагадаємо, що санкції проти "Північного потоку - 2" було введено наприкінці 2019 року. Вони практично на рік зупинили будівництво готового на 94% газогону. Росії залишилося добудувати невелику ділянку в датських водах.