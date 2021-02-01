Опозиція у Німеччині закликала зупинити будівництво "Північного потоку-2"

"Це газопровід Путіна і його не слід добудовувати".

Представники німецької опозиції закликають уряд ФРН переглянути позицію щодо подальшого будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Приводом для такої заяви став жорсткий розгін акцій протесту в Росії, спрямованих проти арешту опозиціонера Олексія Навального і за відставку президента РФ Володимира Путіна.

"Це газопровід Путіна і його не слід добудовувати", - заявив співголова партії "зелених" Роберт Хабек.

Він підкреслив, що мова йде про проект, який "вже давно розколює Європу". Крім того, лідер "зелених" вказав на поліцейське насильство під час акцій протесту по всій Росії 23 і 31 січня. Від мужності демонстрантів у нього "захоплює дух", зазначив Хабек і підкреслив, що вони заслуговують цілковитого поваги своїх прав.

Крім того, Хабек закликав перевірити можливість посилення санкцій відносно російського керівництва.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво й роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Газогін готовий на 94%, Росії залишилося добудувати невелику ділянку в датських водах.

Після введення чергових санкцій з боку США російська компанія "Газпром" визнала, що їй, можливо, доведеться припинити чи відкласти будівництво "Північного потоку - 2", але незважаючи на це, в кінці січня 2021 року російський трубовкладальник відновив роботу в водах Данії.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що потенційні втрати України від російського газопроводу "Північний потік - 2" становитимуть $1,5 млрд на рік.

Німеччина неоднократно заявляла, що газопровід має бути добудовано.

1 лютого Франція закликала Німеччину відмовитися від будівництва “Північного потоку-2”.