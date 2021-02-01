Український законопроєкт про держполітику перехідного періоду вивчають у Парижі та Берліні, - посол Франції

Законопроєкт про державну політику перехідного періоду, представлений віце-прем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим, вивчається Францією і Німеччиною.

Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Зараз ми розглядаємо цей законопроєкт і в Парижі, і в Києві. Ми також обговорюємо його з нашими партнерами, зокрема з Німеччиною, щоб досягти спільної позиції. Ось чому я вважав би за краще не реагувати зараз. Загальна реакція на цей законопроєкт з'явиться найближчим часом", - сказав посол в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас де Понсен підкреслив, що вибори на Донбасі не можна проводити, поки не будуть забезпечені умови безпеки.

"Ми дуже добре розуміємо стурбованість України цим питанням, яке становить суспільний інтерес. Ми поділяємо думку України про те, що вибори не можна проводити, поки не будуть забезпечені умови безпеки. Однак мета повинна полягати в тому, щоб провести вибори якомога швидше, оскільки голосування і управління через виборні органи є основною умовою демократії", - зазначив він.

Також дипломат наголосив, що конфлікт в Україні не варто називати замороженим.

"В Україні конфлікт не заморожений, і я не знаю, чи було б краще, якщо було б інакше. На даний момент ми зосереджуємо свої зусилля на досягненні результатів у рамках Нормандського формату і Мінського процесу. Це наша основна мета. Можливо, ви знаєте, що моя попередниця посол Дюмон зараз є одним з дипломатичних радників президента Макрона. Вона відвідала Україну в грудні. Вона зустрічалася з президентом Зеленським та провела багато інших зустрічей. Посол Дюмон бере активну участь у переговорах. Вона багато працює, щоб домогтися результатів для України і принести мир у регіон", - пояснив він.

Раніше віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що в проєкті закону про державну політику перехідного періоду відмовилися від використання поняття "колаборант". У МінТОТ вважають, що люди на окупованій території у більшості є заручниками.

Законопроєктом пропонується визначення термінології, яка повинна бути єдиною для всього законодавства. Це як нові, так і вдосконалені терміни: окупаційні сили і окупаційні служби РФ, політико-дипломатичні та санкційні заходи, територіальні громади на лінії розмежування, тимчасова окупація, деокупація, деокупувані території, реінтеграція деокупуваних територій, міцний мир, території пріоритетного розвитку.

Наразі міністерство завершило розробку проєкту закону про державну політику перехідного періоду. Резніков зазначив що законпроєкт є рамковим, він встановлює певні політики та принципи і вимагатиме ухвалення окремих профільних законів, зокрема, - про амністію, вибори, люстрацію і конвалідацію.