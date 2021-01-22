Резніков: у законопроєкті про держполітику перехідного періоду не буде поняття "колаборант"

У МінТОТ вважають, що люди на окупованій території у більшості є заручниками.

Віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що в проєкті закону про державну політику перехідного періоду відмовилися від використання поняття "колаборант".

Про це він розповів журналістам, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми для вирішили відмовитися від слова "колаборант". Я сам спочатку використовував його у своїх публічних інтерв'ю і навіть говорив, що ми повинні прийняти законодавство про колаборантів. Але, коли ми почали вивчати міжнародний досвід, в тому числі історичний, то ми побачили, що колаборація має дуже спірне значення і носить негативну конотацію в ставленні до всіх, і під колаборацію можуть потрапити з великою ймовірністю нормальні люди, заручники ", - пояснив Рєзніков.

На його думку, це дуже ризикована тема, тому в уряді від такої термінології вирішили відмовитися.

"У своїй більшості люди на окупованій території - заручники, тому ми пропонуємо ввести градацію співпраці з окупаційними режимами, щоб була можливість чітко розрізняти", - додав Резніков.

Законопроєктом пропонується визначення термінології, яка повинна бути єдиною для всього законодавства. Це як нові, так і вдосконалені терміни: окупаційні сили і окупаційні служби РФ, політико-дипломатичні та санкційні заходи, територіальні громади на лінії розмежування, тимчасова окупація, деокупація, деокупувані території, реінтеграція деокупуваних територій, міцний мир, території пріоритетного розвитку.

Наразі міністерство завершило розробку проєкту закону про державну політику перехідного періоду. Резніков зазначив що законпроєкт є рамковим, він встановлює певні політики та принципи і вимагатиме ухвалення окремих профільних законів, зокрема, - про амністію, вибори, люстрацію і конвалідацію.

Нагадаємо, у грудні минулого року Резніков також повідомляв, що у законопроєкті про державну політику перехідного періоду буде враховано питання примусової паспортизації жителів ОРДЛО.