Підвісну стелю облаштовували ще до Євро-2012.

Фото: Олександр Рудоманов

У центрі Києва у переході під Майданом Незалежності обвалилася стеля.

Про це у фейсбуці повідомив ведучий Громадського радіо Євген Савватєєв.

"Перехід на Майдані, обвалилася частина стелі", - написав він і опублікував фото.

У народі цей перехід під Майданом називають "Трубою".

Інформації про постраждалих не надходило.

Фото: Олександр Рудоманов

Згодом у КМДА підтвердили, що внаслідок обвалу підвісної конструкції стелі ніхто не постраждав.

"Причини інциденту з’ясовуються. На місці працюють представники КП ШЕУ Шевченківського району", - сказано в повідомленні.

Вхід у перехід на Майдані Незалежності з боку Стели, біля Алеї Героїв Небесної Сотні, тимчасово закрито.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: КДМА

Оновлення. За інформацією КК "Київавтодор", капітальний ремонт переходу на Майдані Незалежності здійснювали ще у 2002 році.

"Підвісну стелю облаштовували до Євро-2012 за кошти інвесторів. Роботи виконувала приватна підрядна організація", - зазначається у повідомленні на сайті КМДА.

Нагадаємо, в грудні на Шулявському мосту в Києві, який рік перед тим відкрили після 10 місяців реконструкції, впали три опори освітлення. Рух транспорту було паралізовано у всі чотири напрямки. За фактом падіння електроопор розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 275 КК (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).