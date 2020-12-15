Кличко звернувся до поліції з приводу падіння опор освітлювання на Шулявському мосту

"Однозначно, головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт".

Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд міста Києва" звернулося з заявою до поліції через інцидент з падінням на проїжджу частину трьох опор освітлення.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що до правоохоронців з цього приводу звернувся і він сам.

"Друзі! Щодо ситуації, що трапилася на Шулявському шляхопроводі. Замовник будівництва - КП "Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд міста Києва" - звернувся із заявою до поліції. Також звернувся до правоохоронних органів і я", - написав Кличко у фейсбуці.

Зараз, за його словами, експерти та оперативно-слідча група на місці встановлюють причини падіння опор, а також обстежують інші.

"Однозначно, головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт. Я переконаний, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини інциденту - щоб винні понесли відповідальність!", - наголосив мер столиці.

Нагадаємо, сьогодні на Шулявському мосту в Києві, який у грудні минулого року відкрили після 10 місяців реконструкції, впали три опори освітлення. На щастя, люди не постраждали, однако повідомлялося про ушкоджене авто та аварію на мосту.

У 2017 році після руйнування частини Шулявського шляхопроводу КМДА оголосила про закриття його на реконструкцію. Роботи почалися навесні 2019 року. Старий міст повністю розібрали. З'їзди з шляхопроводу продовжили будувати у 2020 році.

У 2019 році Шулявський міствідкрили після реконструкції. Першим по ньому проїхався Кличко на квадроциклі в костюмі Діда Мороза.