Касаційний суд скасував рішення про закриття справи "будинку-монстра" на Подолі

Касаційний господарський суд - один із чотирьох судів у складі Верховного Суду - задовольнив заяву Київради та скасував рішення по закриття справи щодо так званого "будинку-монстра" по вул. Нижній Вал, 27-29 на Подолі.

Про це повідомила активістка Катерина Бутко.

"Щойно Касаційний господарський суд задовольнив заяву Київради та скасував рішення по закриття справи щодо будинку монстра на Подолі! Справа повертається в Апеляцію!", - написала вона у фейсбуці.

Нагадаємо, 2009 року, відповідно до позитивного висновку ДП "Укрдержекспертиза", департамент містобудування та архітектури погодив проєктну документацію для будівництва 8-поверхового об'єкта на вул. Нижній Вал, 27-29.

Забудовник, попри це, побудував 12 поверхів, але будівлю заборонили вводити в експлуатацію.

Київрада звернулася до Господарського суду ще у грудні 2014-го. У вересні 2019 року повідомляли, що у "будинку-монстрі" на Подолі відновили будівельні роботи.

Згодом повідомляли, що в "будинку-монстрі" за дуже низькими цінами розпродують квартири на чотирьох верхніх поверхах, що мають бути знесені. Рієлтор заявив, що всі комунікації - газ, вода і електрика - вже підведено. При цьому він визнав, що в будинку існують «невеликі проблеми».

Зазначалося, що квартири вже є в реєстрі прав на нерухоме майно, тому відібрати їх нібито буде неможливо. Також повідомляли, що деякі сім'ї прописують там дітей, щоб ускладнити процес розглядів.

У лютому 2020-го Апеляційний суд скасував рішення про знесення верхніх поверхів "будинку-монстра" на Подолі. На думку забудовника, його мав розглядати не господарський, а адміністративний суд.

Київрада скористалася правом на апеляцію.