Господарський суд Києва визнав незаконним рішення Міністерства фінансів про звільнення Вольтера Больтца зі складу наглядової ради АТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ).

Копія відповідного рішення від 17 грудня є у розпорядженні LB.ua.

Окрім цього, Мінфін як акціонер МГУ має виплатити на користь Больтца, який очолював нацраду МГУ, 2 тис 102 грн сплати судового сбору.

Больтца було призначино незалежним членом НР МНГ у березні 2018 року на три роки. У травні 2020 року Мінфін як акціонер МГУ звільнив його з Наглядової ради.

У липні Больтц оскаржив це рішення у суді, зазначивши, що рішення про звільнення було для нього несподіваним и ухвалене без консультацій і без надання будь-яких письмових пояснень та обґрунтувань.

АТ "Магістральні газопроводи України" створено наприкінці 2016 року на виконання зобов’язань України в рамках Третього енергопакета, який передбачав відокремлення діяльності з транспортування природного газу від його постачання та видобутку. АТ "МГУ" є єдиним власником 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Оператор ГТС України", яке веде діяльність із транспортування природного газу.

Нагадаємо, в лютому 2018 року незалежними директорами наглядової ради ПАТ "МГУ" були затверджені Карина Лучінкін, яка працювала в PricewaterhouseCoopers, Фабріс Нуайлан, який працював в Міністерстві енергетики Франції, Ян Чадам, який був головою правління словацького оператора газотранспортної системи Gaz-System і Вольтер Больтц, який працював в австрійському регуляторному органі E-Control і був обраний головою наглядової ради МГУ. Представниками держави в Наглядовій раді є Адомас Аудіцкас і Віктор Пинзеник.

У 2019 році "Магістральні газопроводи" перейшли в управління Мінфіну в рамках анбандлінгу.