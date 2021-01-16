У Харкові відкрили провадження щодо оголошення Кернеса мером без повторної присяги

Під час першої сесії міськради, коли потрібно було присягати, політик перебував у лікарні.

У Харкові зареєстрували кримінальне провадження щодо оголошення Геннадія Кернеса мером без повторного складання присяги за результатами виборів 2020 року. Політик на той час перебував на лікуванні в Німеччині.

Про відкриття провадження за своєю заявою повідомила у Facebook депутатка Харківської міської ради від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва.

"Харківська обласна прокуратура за моїм зверненням порушила справу проти голови Харківської ТВК Ольги Мозгової. Саме вона оголосила, що обраний міським головою Геннадій Кернес не повинен повторно складати присягу", - заявила вона.

Фото: Аліна Мустафаєва FB

Раніше Харківська обласна прокуратура порушила кримінальне провадження через можливе підроблення електронного підпису міського голови Геннадія Кернеса. Воно також було відкрито за заявою Мустафаєвої, яка наполягає, що за станом здоров'я міський голова не міг скористатися підписом особисто.

Нагадаємо, що Геннадій Кернес переміг за результатами першого туру виборів мера Харкова. Він набрав понад 50% голосів, тож другий тур не проводили. Під час виборів політик перебував у німецькій клініці, куди був госпіталізований після перенесеного коронавірусу.

9 січня на першій сесії міськради Кернеса оголосили мером без присяги. Це аргументували тим, що він уже приносив присягу під час своєї попередньої каденції, тож зараз вона необов'язкова.

Геннадій Кернес помер 17 грудня. Повторні вибори мера поки не призначали, виконувати його облв'язки буде секретар міськради Терехов. Оголошення позачергових виборів може пройти за кілька років.