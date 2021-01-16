Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
У Житомирі учасники акції проти підвищення тарифів увірвалися до облради (оновлено)
У Житомирі учасники акції проти підвищення тарифів увірвалися до облради (оновлено)
Граничну ціну газу збираються ввести для населення і ТКЕ. Проєкт постанови
Граничну ціну газу збираються ввести для населення і ТКЕ. Проєкт постанови
Віктор Ляшко: "Ми не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається. Ці обмеження – прохання бізнесу"
Віктор Ляшко: "Ми не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається. Ці обмеження – прохання бізнесу"
Радник Байдена виступив за призупинку санкцій проти "Північного потоку-2"
Радник Байдена виступив за призупинку санкцій проти "Північного потоку-2"
Борьба муравьёв. Как «слуги» бросили тень на ПАСЕ
Борьба муравьёв. Как «слуги» бросили тень на ПАСЕ
Закуповувати вакцини від коронавірусу для України буде міжнародна організація, а не державне підприємство (оновлено)
Закуповувати вакцини від коронавірусу для України буде міжнародна організація, а не державне підприємство (оновлено)
​США внесли в "чорний список" китайського інвестора "Мотор Січі"
​США внесли в "чорний список" китайського інвестора "Мотор Січі"
В Україні тривають акції протесту через підняття цін на газ, люди перекривають траси
В Україні тривають акції протесту через підняття цін на газ, люди перекривають траси
ГоловнаПраво

У Харкові відкрили провадження щодо оголошення Кернеса мером без повторної присяги

Під час першої сесії міськради, коли потрібно було присягати, політик перебував у лікарні. 

У Харкові відкрили провадження щодо оголошення Кернеса мером без повторної присяги
Фото: 24tv.ua

У Харкові зареєстрували кримінальне провадження щодо оголошення Геннадія Кернеса мером без повторного складання присяги за результатами виборів 2020 року. Політик на той час перебував на лікуванні в Німеччині.

Про відкриття провадження за своєю заявою повідомила у Facebook депутатка Харківської міської ради від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва.

"Харківська обласна прокуратура за моїм зверненням порушила справу проти голови Харківської ТВК Ольги Мозгової. Саме вона оголосила, що обраний міським головою Геннадій Кернес не повинен повторно складати присягу", - заявила вона.

Фото: Аліна Мустафаєва FB

Раніше Харківська обласна прокуратура порушила кримінальне провадження через можливе підроблення електронного підпису міського голови Геннадія Кернеса. Воно також було відкрито за заявою Мустафаєвої, яка наполягає, що за станом здоров'я міський голова не міг скористатися підписом особисто.

Нагадаємо, що Геннадій Кернес переміг за результатами першого туру виборів мера Харкова. Він набрав понад 50% голосів, тож другий тур не проводили. Під час виборів політик перебував у німецькій клініці, куди був госпіталізований після перенесеного коронавірусу.

9 січня на першій сесії міськради Кернеса оголосили мером без присяги. Це аргументували тим, що він уже приносив присягу під час своєї попередньої каденції, тож зараз вона необов'язкова.

Геннадій Кернес помер 17 грудня. Повторні вибори мера поки не призначали, виконувати його облв'язки буде секретар міськради Терехов. Оголошення позачергових виборів може пройти за кілька років. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також