У Конституційному Суді розповіли про розмір зарплати Тупицького за 2020-й

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький, указ про відсторонення якого в грудні видав президент, у 2020 році заробив понад 3,7 млн гривень.

Про це йдеться у відповіді КСУ на запит Радіо Свобода про те, чи відповідає дійсності інформація про відпочинок Тупицького у готелі Kempinski Palm Jumeirah в Об’єднаних Арабських Еміратах.

За повідомленням, КСУ не має деталей щодо відпустки Тупицького 6 січня, а також із 11 до 13 січня, окрім тих, які він оприлюднив 12 січня.

У суді також проінформували, що загальна сума нарахованого доходу (винагороди судді) Тупицького за 2020 рік складає 3 715 035,02 гривень. Середній розмір нарахованого йому доходу за місяць становить 309 586,25 гривень.

Кілька днів тому видання "Цензор.нет" оприлюднило репортаж з ОАЕ, де помітили Тупицького з родиною на королівській віллі в Дубаї, вартість добової оренди якої становить понад 300 тисяч гривень. Після журналістського матеріалу у КСУ відзвітували про вартість відпустки голови. У суді зазначили, що Тупицький може дозволити собі такий відпочинок з однієї зарплати за грудень.

Відповідно до повідомлення суду, вартість пакету послуг, наданого туристичним оператором на трьох осіб, становить 2 42116,43 грн. При цьому заявляється, що дохід голови КС за грудень 2020 склав 433 538 гривень.