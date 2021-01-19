Голову КСУ Тупицького не пустили до приміщення суду та робочого кабінету (оновлено)

У пресслужбі суду заявили, що відсторонений від посади Тупицький "має виконувати адміністративні функції голови суду".

Співробітники Управління державної охорони не пустили до Конституційного суду відстороненого президентом від посади голову КСУ Олександра Тупицького, який повернувся з відпочинку в ОАЕ.

Про це повідомила пресслужба КСУ.

"Сьогодні, 19 січня, працівники УДО без повідомлення про причини вкотре не допускають Голову КСУ Олександра Тупицького до приміщення Суду та робочого кабінету", - йдеться в повідомленні.

Сам Тупицький назвав дії УДО "черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови КСУ, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, спрямованим на блокування роботи суду в цілому".

У пресслужбі суду наголосили, що Тупицький відсторонений від посади, однак адміністративні функції як голови суду він має виконувати. "Нездійснення адміністративних функцій Голови Суду призведе до дестабілізації роботи всієї інституції", - йдеться в повідомленні.

Оновлено. Управління державної охорони прокоментувало інцидент і наголосило, що військові УДО діють у межах повноважень, передбачених чинним законодавством.

"Повідомляємо, що у зв’язку зі зверненням до Управління державної охорони України Державного бюро розслідувань щодо дотримання положень Конституції, Кримінального процесуального кодексу, виконання вимог Указу Президента України від 29.12.2020 № 607/2020, а також для усунення ризиків, у зв’язку з якими було відсторонено Тупицького Олександра Миколайовича від посади судді КСУ та задля недопущення останнього до приміщень Конституційного Суду України на строк дії Указу президента від 29.12.2020 № 607/2020 (два місяці), військовослужбовці Управління державної охорони України діють лише на підставі та в межах повноважень, передбачених чинним законодавством", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 грудня минулого року "Схеми" опублікували розмову Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що в жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо Зуївського енергомеханічного заводу (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков. Представник президента у КС зазначав, що "Плівки Тупицького" є підставою для його відсторонення.

28 грудня Офіс генпрокурора викликав Тупицького для вручення підозри, однак голова КСУ не прийшов "через поважну причину". Після цього Офіс генпрокурора надіслав підозру Тупицькому поштою.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ на два місяці. Представник президента в КСУ Федір Веніславський назвав відсторонення Тупицького "фактично вимушеним кроком президента".

У КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю. В Офісі генпрокурора стверджують, що відсторонення Тупицького є законним.

Черговий з'їзд суддів України, який має призначити суддю КСУ, чотирьох членів Вищої ради правосуддя та обрати новий склад Ради суддів України, відбудеться в березні.