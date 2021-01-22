У міськраді Харкова розповіли про стан госпіталізованих після пожежі

Один у стабільно тяжкому стані, ще четверо - в задовільному.

Один постраждалий внаслідок пожежі в будинку для літніх людей у Харкові перебуває в стабільно тяжкому стані, ще четверо - в задовільному.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської міськради з посиланням на інформацію з медичних закладів, передає Укрінформ.

Так, один постраждалий перебуває в опіковому відділенні лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова.

"Це чоловік після інсульту, він погано ходить, отримав 20% опіків тіла. Стан стабільно важкий. Але чоловік в притомному стані, спілкується з лікарями. Медики роблять все необхідне", - зазначили в міськраді.

Ще один постраждалий, що був доставлений в токсикологічне відділення 2-ї лікарні, сьогодні буде переведений у хоспіс.

"Загроза отруєння газом знята, всіх заходів вжито, триває оформлення документів для переведення в інший заклад", - сказали в лікарні.

Стан ще трьох врятованих, яких з пожежі направили в хоспіс 17-ї міської лікарні, медики назвали задовільним.

Нагадаємо, 21 січня вдень у Харкові вдень загорілася будівля, переобладнана під будинок для літніх людей. На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. Дев'ятьох осіб врятували, п’ятьох із них госпіталізовано. Загалом, а попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.

Створено державну комісію на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка займається з’ясуванням причин трагедії.

Прокуратура вважає попередньою причиною займання необережне поводження з електронагрівальними приладами. Голова Нацполіції також озвучив попередню інформацію, що в день трагедії в будинку мали ремонтувати лічильник газу.

За фактом пожежі у будинку для людей похилого віку "Золотий час" у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 270 КК "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Власницю будинку і ще трьох людей затримали.

22 січня у Харкові оголошено днем жалоби, 23 січня день трауру на всеукраїнському рівні.

До Харкова через загибель людей у пожежі прилетів президент Володимир Зеленський.