​Арахамія: Дубінського можуть поновити у "Слузі народу", якщо він доведе невтручання у вибори США

Депутат Олександра Дубінського можуть поновити у складі фракції "Слуга народу", однак він має довести своє невтручання у вибори в Сполучених Штатах Америки.

Про це в інтерв'ю журналістам після засідання фракції заявив її голова Давид Арахамія, передає кореспондент LB.ua.

"Якщо він доведе невинність у цьому процесі, та те, що він не втручався ні в які вибори, якщо він буде мати бажання долучитись, то я із задоволенням скличу фракцію. І фракція вирішить таким же саме чином. Якщо буде 70% «за», то він може повернутися", - сказав він.

Арахамія наголосив, що мав декілька особистих розмов з Дубінським.

"Звичайно, ми мали кілька розмов з ним. Я йому особисто пропонував зробити таким чином, як йому радив президент (двічі пропонував вийти з фракції самостійно). Та піти своїм шляхом", - зазначив він.

Нагадаємо, після внесення нардепа до санкційного списку у США, в Україні розгорівся скандал. У понеділок, 25-го січня на засіданні фракції президент Зеленський двічі просив Дубінського самостійно вийти з фракції, але той відмовився і заявив, що ні в чому не винен. Співрозмовники LB.ua зазначали, що "якщо Дубінського вигнати, він загрожує забрати з собою ще 20-30 осіб, а це розколе фракцію". Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Кейс Дубинского и возможные перевыборы".

Сьогодні, 1 лютого, Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". Нардеп назвав своє виключення "маніпуляцією в інтересах оточення президента", однак, закликав депутатів, які його підтримують, не виходити з фракції.