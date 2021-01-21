Важливо, щоб Україна отримала газовий договір, - Меркель

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не змінила своєї думки щодо "Північного потоку 2".

Про це вона заявила під час брифінгу 21 січня.

"Я не змінила думки щодо "Північного потоку 2 ", для мене було важливо, щоб Україна отримала газовий договір і ми, звичайно, будемо обговорювати це з новою американською адміністрацією", - цитує слова Меркель "Інтерфакс-Україна".

За словами канцлерки, в будь-якому разі "екстериторіальні санкції" - це "не норма".

Нагадаємо, США суттєво обмежили можливості Росії у будівництві газопроводу, запровадивши санкції проти проєкту. У зв’язку з цим у Німеччині створили фонд для обходу санкції проти "Північного потоку-2".

19 січня через американські санкції від участі в проєкті "Північний потік 2" відмовилася перша німецька компанія.

Раніше швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group AG відмовилася від участі у проєкті "Північний потік-2", щоб не потрапити під нові санкції США.

Напередодні депутати Європарламенту закликали до повного перегляду відносин з Росією та згортання будівництва "Північного потоку-2" у зв’язку з арештом російського опозиціонера Олексія Навального.

Після введення чергових санкцій з боку США російська компанія "Газпром" визнала, що їй, можливо, доведеться припинити чи відкласти будівництво "Північного потоку - 2".

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво й роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газогін готовий на 94%, Росії залишилося добудувати невелику ділянку в датських водах.

Міністр фінансів Сергій Марченко оцінив потенційні втрати України від "Північного потоку - 2" у $1,5 млрд на рік.