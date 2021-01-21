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​Міністр Чернишов повідомив, що невідомі телефонують від його імені і просять гроші

Він закликав громадян не піддаватися на провокації.

​Міністр Чернишов повідомив, що невідомі телефонують від його імені і просять гроші
Фото: Макс Требухов

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов попередив, що від його імені невідомі телефонують до різних установ з проханням перерахувати кошти або зробити деякі кадрові перестановки.

Про це Чернишов написав у фейсбуці.

"Останнім часом, нібито від мого імені чи за моїм дорученням, керівникам підприємств міністерства почали надходити дзвінки з проханням перерахувати кошти на якісь рахунки, або зробити інші, м'яко кажучи, дивні речі, у тому числі - кадрового характеру. Інші ж отримали анонімні листи з відверто брехливою інформацією особисто про мене, аби нанести репутаційний удар", - повідомив міністр.

Він закликав не піддаватися на провокації, не вірити шахраям і не робити того, що вони просять.

"Як то кажуть, якщо ви вирішили ліквідувати одну з найбільших корупційних годівниць в країні, або зайнятися регіональним розвитком без конвертів і не впевнені в правильності обраного шляху, зверніть увагу на якість і рівень аргументів ваших «опонентів». Якщо вони вже просто не здатні до професійної дискусії і вдаються до найбрудніших методів дискредитації, то можна бути впевненим, що ми діємо правильно і ні в якому разі не можна зупинятися. А діяльністю «опонентів» вже займаються відповідні органи", - додав Чернишов.

Нагадаємо, раніше про подібну ситуацію повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він попередив, що шахраї телефонували начебто від його імені і вимагали перевести на їхній рахунок значну суму коштів "на допомогу". Невідомі представлялися Ляшком і говорили, що потрапили в скрутне становище, тож терміново потребують грошової підтримки.

12 січня повідомлялося, що шахарії почали розповсюджувати фейковий номер міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

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