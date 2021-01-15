В 2021-му "Велике будівництво" включатиме й проєкти економічного розвитку регіонів, - Чернишов

На це буде спрямовано не менше 30% коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Програма «Велике будівництво» в 2021 році, окрім соціальної інфраструктури, включатиме й проєкти економічного розвитку регіонів, на які буде спрямовано не менше 30% коштів Державного фонду регіонального розвитку. Про це під час селекторної наради з головами ОДА сказав Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За його словами, всі об’єкти«Великого будівництва – 2021» повинні будуть відповідати сучасним вимогам інклюзивності.

Проєкти соціальної інфраструктури у «Великому будівництві 2021» складатимуть до 70%.

«У 2021 році в рамках програми «Велике будівництво» буде завершено близько 300 об’єктів соціальної інфраструктури. Наш пріоритет – створити спроможні мережі надання публічних послуг в основних сферах: освіта, охорона здоров’я, спорт, безпека, надання адміністративних послуг. Це будуть об’єкти, де люди, завдяки «Великому будівництву», зможуть відчути якісні зміни свого життєвого середовища», – зазначає Олексій Чернишов.

Другий напрям «Великого будівництва – 2021» – економічний розвиток регіонів. Йдеться про нові індустріальні парки, економічні агломерації, об’єкти туристичної інфраструктури, вирішення питання водопостачання у громадах, музеї науки тощо.

В цьому році планується розпочати реалізацію близько 50 об’єктів економічного розвитку і закінчити їх протягом 2 років. Вони будуть спрямовані на створення нових робочих місць та розбудову інфраструктури під залучення інвестицій.

Відповідно Мінрегіон встановлює нові показники вимірювання результатів реалізації програми областями. Тепер це будуть не тільки нові місця у школах чи садочках, а й показник кількості створених робочих місць у регіональній економіці.

Наразі завершується процес відбору проєктів до програми «Велике будівництво – 2021». Уряд затвердить перелік програм і проєктів, які можуть фінансуватися за рахунок коштів ДФРР у лютому, що дозволить вчасно реалізувати проєкти та виконати програму «Велике будівництво» у 2021 році.