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Порошенко: рішення ЄСПЛ треба використати для зміцнення санкцій проти Росії

Експрезидент вважає, що будь-яка юридична фіксація порушень Росії та її агресії проти України є важливою і наближає день звільнення окупованих територій.

Порошенко: рішення ЄСПЛ треба використати для зміцнення санкцій проти Росії
Фото: eurosolidarity.org

П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав рішення ЄСПЛ за позовом України проти Росії щодо Криму.

«Вітаю з важливою перемогою України проти Росії в Європейському суді з прав людини. Коли ще за нашої каденції ми подавали позови проти агресора, жодних сумнівів не було про справжню роль російських збройних сил в захопленні Криму та порушеннях прав людини на півострові», – написав Порошенко у Facebook.

«Тепер це офіційно встановлено ЄСПЛ, як і визнано Росію окупаційною владою в Криму. Час ефективно використати рішення ЄСПЛ для зміцнення фронту санкцій проти РФ», – вважає Петро Порошенко.

Експрезидент переконаний – будь-яка юридична фіксація порушень Росії та її агресії проти України є важливою і наближає день звільнення окупованих територій.

«Результат завжди приносять лише стратегічні підходи і державницьке бачення, а не короткозорість і дилетанство!», – наголосив Петро Порошенко.

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