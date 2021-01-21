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Президент США Джо Байден прибрав з Овального кабінету портрет сьомого президента Ендрю Джексона, а натомість поставив за своїм робочим столом бюст правозахисника, борця за громадянські права Сесара Чавеса.

Про це пише Washington Post.

Замість портрета Джексона, який висів ліворуч від робочого столу, повісили портрет Бенджаміна Франкліна.

Фото: wikipedia.org Декор овального кабінету Джо Байдена, 20 січня 2021 року

Дональд Трамп часто порівнював себе з сьомим президентом Джексоном. Обоє вважалися популістами та аутсайдерами, непридатними для президентства. В той же час Джексона критикували за жорстоку політику проти корінних народів та участь в работоргівлі.

Портрет Франкліна натомість має символізувати інтерес нового президента до науки.

Кабінет Трампа

В кабінеті Байдена поруч повісили портрети Александра Гамільтона й Томаса Джефферсона, які при житті були непримиримими суперниками. Це символічний жест, який має символізувати як розбіжність в думках є життєво важливою для демократії.

Поруч також висять портрети Джорджа Вашингтона і Абрама Лінкольна, поруч з ними стоїть бюст сенатора Деніела Вебстера.

Навпроти робочого столу Байдена також висітиме портрет Франкліна Рузвельта, який став президентом в кризовий період Великої депресії.

В кабінеті також є бюсти Мартіна Лютера Кінга, Роберта Кеннеді, Елеонори Рузвельт, Рози Паркс та скульптура вершника з племені Чирикахуа.

Перестановки в Овальному кабінеті є стандартною процедурою для нових адміністрацій, але при Байдені там буде більше зображень історичних осіб, чим звичайно. "Президенту було важливо зайти Овальний кабінет, схожий на Америку, і одразу продемонструвати, ким він буде на посаді президента", - пояснили газеті в Білому домі.

Також в кабінеті повісили нові, більш темні золотисті штори, а килим замінили на синій. За столом Байдена з'явилися фотографії його сім'ї.