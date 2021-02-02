Ердоган хоче переписати Конституцію Туреччини

Цей процес "повинен бути реалізований прозоро" і остаточний текст документа має бути поданий "на розсуд нації".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про необхідність внести зміни до Основного закону країни.

Про це повідомляє Reuters.

"Можливо, настав час для Туреччини ще раз обговорити нову конституцію. Якщо ми досягнемо порозуміння з нашими партнерами по альянсу, ми можемо мобілізуватись для нової конституції в найближчий період", - сказав Ердоган за підсумками засідання уряду в Анкарі.

За його словами, цей процес "повинен бути реалізований прозоро" і остаточний текст документа має бути поданий "на розсуд нації".

Нагадаємо, у Туреччині 2 січня повідомили про затримання понад 260 осіб, які, як стверджується, планували теракти на Новий рік. Спецоперація тривала з 20 грудня 2020 року на території 33 провінцій країни, передає турецьке агентство Анадолу.