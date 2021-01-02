У Туреччині затримали понад 260 осіб, які планували теракти на Новий рік

У Туреччині 2 січня повідомили про затримання понад 260 осіб, які, як стверджується, планували теракти на Новий рік. Спецоперація тривала з 20 грудня 2020 року на території 33 провінцій країни, передає турецьке агентство Анадолу.

У заяві Міністерства внутрішніх справ йдеться про те, що в період з 20 по 31 грудня у 33 провінціях затримали 267 осіб, яких підозрюють у "підтримці терористичних організацій, що зловживають релігією".

Зокрема, серед затриманих 106 громадян Туреччини та 161 іноземець. 69 іноземних громадян вже передали міграційній службі. Фахівці цього органу повинні забезпечити проведення необхідних адміністративних процедур щодо іноземних терористів, яких викрили у зв’язках із зонами конфлікту.

Силовики наразі не уточнюють, громадяни яких саме країн були затримані.

У рамках спецоперації було вилучено три гвинтівки, три пістолети, 776 картриджів набоїв, понад два кілограми аміачної селітри, важливі цифрові матеріали та документи.

Нагадаємо, в листопаді у Туреччині кілька учасників невдалого державного перевороту отримали по 79 довічних термінів.

На Новий рік - з 21 години 31 грудня до 5 години ранку 4 січня - в країні запровадили комендантську годину для запобігання поширенню коронавірусу.