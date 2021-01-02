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Батько британського прем’єра отримав громадянство Франції

Це показує наскільки британці прив'язані до Європейського Союзу, заявили у французькому уряді.

Батько британського прем’єра отримав громадянство Франції
Батько і син Джонсони
Фото: 112.ua

Стенлі Джонсон – батько прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона отримав громадянство Франції.

Про це пише bloomberg.com.

“Уряд Франції дав “зелене світло” заяві батька прем'єр-міністра Великобританії про отримання французького громадянства, заявивши, що це показує наскільки британці прив'язані до Європейського Союзу, членом якого вони більше не є”, – йдеться у повідомленні.

Стенлі Джонсон народився у Франції, тому він прагнув зберегти свої зв'язки з Євросоюзом.

Він – колишній член Європарламенту. Джонсон був одним з перших британських державних службовців в Брюсселі як член Європарламенту і працював в Єврокомісії.

Батько британського прем’єра голосував за те, щоб залишитися в Євросоюзі на референдумі 2016 року.

Нагадаємо, Велика Британія і Євросоюз в останній момент перед остаточним виходом Сполученого Королівства з ЄС зуміли домовитися про нову угоду у сфері торгівлі.

30 грудня британський парламент схвалив угоду Бориса Джонсона з ЄС, яка регулюватиме відносини королівства з блоком після Brexit.

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