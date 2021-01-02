Батько британського прем’єра отримав громадянство Франції

Стенлі Джонсон – батько прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона отримав громадянство Франції.
Про це пише bloomberg.com.
“Уряд Франції дав “зелене світло” заяві батька прем'єр-міністра Великобританії про отримання французького громадянства, заявивши, що це показує наскільки британці прив'язані до Європейського Союзу, членом якого вони більше не є”, – йдеться у повідомленні.
Стенлі Джонсон народився у Франції, тому він прагнув зберегти свої зв'язки з Євросоюзом.
Він – колишній член Європарламенту. Джонсон був одним з перших британських державних службовців в Брюсселі як член Європарламенту і працював в Єврокомісії.
Батько британського прем’єра голосував за те, щоб залишитися в Євросоюзі на референдумі 2016 року.
Нагадаємо, Велика Британія і Євросоюз в останній момент перед остаточним виходом Сполученого Королівства з ЄС зуміли домовитися про нову угоду у сфері торгівлі.
30 грудня британський парламент схвалив угоду Бориса Джонсона з ЄС, яка регулюватиме відносини королівства з блоком після Brexit.