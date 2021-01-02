До кінця березня експерти скажуть, чи готова Україна до “промислового безвізу” з ЄС

В Офісі президента розповіли про основні завдання у відносних з ЄС і НАТО на 2021 рік.

Серед найважливіших завдань у відносинах із Європейським союзом на 2021 рік – започаткування консультацій щодо оновлення Угоди про асоціацію.

Про це йдеться у матеріалі заступника керівника Офісу Президента України, дипломатичного радника Президента Ігоря Жовкви для "Дзеркала тижня".

Також у пріоритетах – підписання угоди про Спільний авіаційний простір уже на початку 2021 року.

Наприкінці першого кварталу експертна місія Єврокомісії зможе надати свої висновки щодо готовності України до укладення угоди про “промисловий безвіз”.

“Ми розпочнемо виконання відповідних рекомендацій, за результатами маємо започаткувати офіційні переговори про укладення цієї угоди. У 2021 році також маємо намір почати предметний діалог з ЄС щодо залучення України до реалізації Європейської зеленої угоди”, – зазначив він.

Щодо відносин із НАТО, то завдання України – максимально використати статус партнера НАТО з розширеними можливостями для наближення України до членства в Альянсі, зазначив Жовква.

“Чекаємо реакції партнерів на відповідні пропозиції з цього приводу, які вніс президент на адресу генерального секретаря НАТО. Докладатимемо зусиль, щоб уже 2021 року відбулося повноцінне засідання Комісії Україна-НАТО на високому рівні. Ключовим нашим завданням на наступний рік є врахування євроатлантичних цілей України у рішеннях лідерів країн-членів НАТО на черговому саміті Альянсу”, – додав він.

Нагадаємо, у першій половині 2021 року Офіс президента України готується до змістовних переговорів на найвищому рівні під час офіційного візиту президента Франції Еммануеля Макрона до України. Також очікується візит голови італійського уряду Джузеппе Конте.