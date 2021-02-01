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У Росії 31 січня на акціях протесту у 86 містах затримано понад 5,3 тис. осіб

Повідомляється про жорсткі дії силовиків при затриманні.

У Росії 31 січня на акціях протесту у 86 містах затримано понад 5,3 тис. осіб
Фото: ЕРА/UPG

На недільних акціях протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального в 86 російських містах затримано понад 5 тис. осіб. Майже 1,7 тис. затриманих у Москві і понад тисячу - у Санкт-Петербурзі, свідчать дані "ОВД-Инфо".

Масові протести в Росії пройшли незважаючи на всі попередження і погрози влади. У Москві центр протесту планувався біля Луб'янки, проте поліція перекрила підходи до площі. Тактика перекриття центру Москви і 11 станцій метро не допомогла звести протест нанівець: цього разу протестувальників було менше, ніж тиждень тому, проте по московських вулицях пройшли тисячі мітингувальників, зазначає ВВС.

У Санкт-Петербурзі прихильники Олексія Навального провели ходу історичним центром міста з масовим стоянням на трьох великих площах, зокрема прямо біля стін міського парламенту на Ісаакіївській площі. Мітинги супроводжувалися жорсткими затриманнями, в лавах омонівців підірвали петарду, а один поліцейський направив на протестувальників пістолет.

Демонстрації на підтримку Олексія Навального пройшли також у Новосибірську, де щонайменше 2000 осіб пройшли  містом, скандуючи "Свободу!" і "Путин - вор!"

За повідомленнями місцевих ЗМІ, в Омську у протестах взяли участь близько 1000 осіб, у Єкатеринбурзі на вулиці вийшли приблизно 7000 демонстрантів. Масові затримання учасників протесту були у Красноярську.

У понеділок у московському суді відбудеться розгляд протоколу про участь у недільних протестах дружини Навального Юлії.

Тим часом після масових затримань у Петербурзі за підсумками протестів складено понад 1,5 тис. протоколів. Міські суди, які розглядають ці справи, перейшли в неділю на нічний режим роботи.

Нагадаємо, 17 січня 2021 року Навальний разом зі своєю дружиною Юлією прилетіли в Росію з Німеччини, де опозиціонер декілька місяців лікувався після отруєння "Новачком". Політика затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві та одразу заарештували.

Офіційна причина затримання Навального - ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин у справі "Ів Роше".

Опозиціонер Олексій Навальний і його брат Олег звинувачувалися в розкраданні понад 26 млн рублів у компанії "Ів Роше Схід" і ще понад чотири мільйони рублів у "багатопрофільній процесинговій компанії". За версією слідства, вони створили підставну компанію "Главподписка", яка надавала послуги з доставки поштових відправлень за завищеними цінами. Навальний провину не визнавав і стверджував, що діяв у межах закону.

Після арешту Навальний закликав громадян Росії виходити на протестні акції 23 січня. У відповідь російська влада почала затримувати близьких до Навального людей - речницю, брата та співробітників "Фонду боротьби з корупцією".

Під час акцій 23 січня було затримано понад 4 тис. осіб у 40 містах. МЗС України засудило насильство проти російських протестувальників.

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