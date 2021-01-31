Ізраїль подвоїв штрафи за порушення карантину

Кнесет Ізраїлю затвердив в остаточному читанні т.зв. "Закон про штрафи", згідно з яким розміри штрафних санкцій за порушення карантинного режиму збільшуються вдвічі.

На підтримку законопроекту проголосували 42 депутати, проти - 18, повідомляє ізраїльський телеканал 9 TV.

Згідно з новим законом, компанія, організація або навчальний заклад, спіймані на порушення карантинних обмежень, можуть бути оштрафовані в розмірі до 10 тис. шекелів (близько 86 тис. гривень). До теперішнього часу максимальний розмір штрафу становив 5 тис. шекелів.

Крім цього, нова редакція закону дозволяє припиняти роботу організації-порушника в адміністративному порядку.

"Новий закон боляче вдарить по навчальних закладах ультрарелігійного сектору, які відновили заняття всупереч карантинним заборонам", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що за твердження цього закону відкриває шлях до урядової постанови про продовження в країні режиму "локдауну". Поки закону про штрафи не було, міністри від партії "Кахоль-лавана" на чолі з Бені Ганцем відмовлялися навіть обговорювати цю постанову.

Нагадаємо, в Україні 14 січня набув чинності ухвалений Радою 17 грудня закон, що передбачає штрафи за обслуговування клієнтів без масок. Законом встановлено штрафи у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 до 5 100 грн) для юридичної особи, фізичної особи-підприємця.