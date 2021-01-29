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Експрезидента Чехії двічі оштрафували за відмову носити маску

Вацлав Клаус не дотримувався протиепідемічних обмежень під час публічних заходів.

Експрезидента Чехії двічі оштрафували за відмову носити маску
Вацлав Клаус
Фото: nedelia.lt

Колишнього президента Чехії Вацлава Клауса оштрафували на 10 тисяч крон ($465) за відмову носити маску в умовах поширення коронавірусу.

Про це повідомляє телеканал CT24.

Зазначається, що штраф політику виписали за порушення ще у жовтні, коли він з'явився на заході на честь річниці утворення республіки без маски.

"Експрезидент Вацлав Клаус оштрафований за те, що під час покладання квітів на честь Дня утворення республіки і під час подальшого виступу не мав на собі протиепідемічної маски і принципово відмовлявся її надіти", - йдеться в повідомленні гігієнічної служби Праги.

Раніше, у вересні його оштрафували майже на $140, також за відмову надіти маску під час мітингу.

Сам Клаус не погодився із штрафами і заявив про утиск своїх прав.

Нагадаємо, Клаус обіймав посаду президента Чехії з 2003 по 2013 рік. У березні 2013 року Сенат Чехії оголосив Клаусу імпічмент, звинувативши його в державній зраді. Приводом послужила проголошена ним амністія. Однак, зазначимо, що рішення Сенату мало символічний характер, оскільки за кілька днів Клаус в так мав залишити посаду. Його місце посів здобувший перемогу на виборах Мілош Земан.

У квітні минулого року голова МВС Чехії Ян Гамачек заплатив штраф за те, що під час відеоконференції був без маски.

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