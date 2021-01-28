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ЄС може зупинити експорт вакцин проти COVID-19 через дефіцит - ЗМІ

ЄС доручить своїм митним органам заблокувати експорт вакцин, якщо такі поставки не матимуть попереднього дозволу.

ЄС може зупинити експорт вакцин проти COVID-19 через дефіцит - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Брюссель вирішив запровадити механізм, згідно з яким країни ЄС зможуть блокувати експорт вакцин від COVID-19

Про це пише Рolitico з посиланням на двох представників ЄС.

Згідно з планом Європейської комісії, ЄС доручить своїм митним органам заблокувати експорт вакцин, якщо вони не матимуть спеціального дозволу. Країни ЄС видаватимуть такі дозволи лише після того, як переконаються, що виробники експортують вакцини, продаж якиx гарантовано у їх “попередніх угодах про закупівлю” з ЄС.

Одного чиновника ЄС запитали про те, чи стосуватиметься ця схема таких країн, як Канада, які отримують свої поставки з Європи. У відповідь він сказав, що це - відповідальність виробників вакцин.

"Від самих компаній залежить, чи зможуть вони задовольнити попит", - сказав чиновник.

Для ЄС новий експортний контроль "є питанням забезпечення того, щоб гроші, які ми витратили, виробляли вакцини для наших громадян".

Двоє посадових осіб заявили, що обмеження не стосуватимуться поставок для бідних країн та постачання в межах глобальної ініціативи COVAX.

Нагадаємо, 25 січня президент Володимир Зеленський анонсував надходження до України першої партії вакцини від коронавірусу об’ємом 1 млн доз "від провідної міжнародної компанії".

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