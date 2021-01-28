Помер генерал-лейтенант Василь Пісний

У 2015 році правоохоронець отримав знаменитий удар ногою по голові від Парасюка.

У четвер вранці у віці 58 років помер ветеран органів внутрішніх справ, колишній заступник начальника Головного управління СБУ з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю (управління "К") Василь Пісний.

Про це повідомили колеги Пісного в фейсбуці Асоціації ветеранів МВС України.

"28 січня 2021 року помер наш колега, ветеран органів внутрішніх справ , колишній начальник ГУ МВСУ у Львівській області, генерал-лейтенант міліції Пісний Василь Михайлович. Дата, час та місце поховання уточнюється", - йдеться в пості.

Також про смерть Пісного написав його товариш, екс-міліціонер Олег Рудницький.

Львівське видання Zaxid.net вказує, що Пісний тривалий час перебував у важкому стані в лікарні через ускладнення Covid-19. У листопаді 2019 року деякі ЗМІ навіть помилково повідомили про його смерть, але тоді інформація виявилася неправдивою.

Пісний народився у 1963 році на Тернопільщині. Очолював УБОЗ та УМВС в Тернопільській області, у 2008-2010 роках був начальником УМВСУ у Львівській області.

У 2010 році був обраний депутатом Львівської облради від "Фронту змін", потім обіймав посаду першого заступника голови Львівської облради.

З березня 2014 до 4 січня 2015 року очолював Департамент боротьби з економічною злочинністю МВС України, його призначення супроводжувалось акціями протесту у Львові. З вересня 2015 року до червня 2019 року працював заступником начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

У листопаді 2015 року на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради депутат Володимир Парасюк вдарив Пісного ногою по голові. Нардеп тоді розлютився на слова Пісного про те, що він зробив для Євромайдану більше, ніж Парасюк.