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У Києві виявили ще 396 хворих на коронавірус, одужали 1 634 людини

18 людей померли від ускладнень ковіду.

У Києві виявили ще 396 хворих на коронавірус, одужали 1 634 людини
Фото: kyivcity.gov.ua

 За минулу добу в Києві лабораторно підтверджено 396 нових випадків коронавірусної хвороби, водночас одужали 1 634 людини. 18 пацієнтів померли.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Серед захворілих 210 жінок віком від 18 до 93 років, 173 чоловіки віком від 18 до 84 рокiв, 7 дівчаток від 3 до 17 років та 6 хлопчиків від 6 до 16 років.

Захворіли, зокрема, 10 медиків. До лікарень госпіталізували 31 пацієнта.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявлено в Деснянському (77), Дарницькому (63) та Солом‘янському (56) районах.

Загалом за період пандемії в столиці підтверджено 127 472 випадків COVID-19. Подолали хворобу 63 987 мешканців столиці, від ускладнень ковіду померли 2 326 киян.

Як повідомляли, в Україні за минулу добу 5 529 людей захворіли на ковід, 11 946 - одужали.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у Києві (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.

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