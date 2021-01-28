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Брата і соратницю Навального затримали у Москві

Напередодні у квартирах Олега Навального і Любові Соболь пройшли обшуки.

Брата і соратницю Навального затримали у Москві
Фото: АГН "Москва"

Увечері 27 січня брата російського опозиціонера Олексія Навального Олега затримали на 48 годин. Його помістили в ізолятор тимчасового утримання на Петровці, 38.

Про це повідомив директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов.

"Олега Навального щойно затримали в ГСУ МВС по 91-й статті на 48 годин. Це також означає, що він тепер підозрюваний у справі", - написав Жданов у Twitter.

Пізніше він додав, що Навального забирають в ізолятор тимчасового утримання.

Крім цього, Жданов повідомив, що співробітницю ФБК Любов Соболь також затримали на 48 годин у статусі підозрюваної і відправили в ІТТ на Петровці.

Напередодні в Олега Навального і Любові Соболь російські силовики провели обшуки.

Нагадаємо, що МЗС України назвало ганебним нещодавнє затримання Навального в Росії, а згодом засудило насильство проти протестувальників, які вийшли на вулиці російських міст в підтримку Навального.

17 січня Навальний разом зі своєю дружиною Юлією прилетіли в Росію з Німеччини, де опозиціонер декілька місяців лікувався після отруєння токсином типу "Новачок". Політика затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві.

Офіційна причина затримання Навального - ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала Навального в'язнем сумління та закликала негайно його звільнити.

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