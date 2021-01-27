Через хворобу Путіна в Росії почався період трансферу влади, - Служба зовнішньої розвідки

Через проблеми зі здоров'ям президента Росії Володимира Путіна в Росії фактично почався період трансферу влади.

Про це йдеться в "Білій книзі" - інформаційному бюлетені Служби зовнішньої розвідки України за 2020 рік.

"Так, на тлі дедалі очевидніших проблем зі здоров’ям В. Путіна, помітної складності для нього фізично виконувати публічні функції глави держави в Росії де-факто розпочався період трансферу влади", - зазначають у розвідці.

Там наголошують, що хоч Росія гнучко змінює тактику дій на українському напрямі, проте стратегічна мета залишається незмінною - не допустити успішної західноорієнтованої України.

"Незалежно від конкретного варіанту («Путін – довічний президент», «Путін – лідер нації», «Путін – тандем», «спадкоємець Путіна» тощо), базовий сценарій на середньострокову перспективу передбачає збереження в Росії державної моделі «путінізму» з Путіним або без нього", - йдеться у "Білій книзі".

За таких умов швидких змін у позиції Кремля стосовно основних напрямів зовнішньої політики не очікується.

"Москва зробила ставку на реалізацію в Україні сценарію «керованого хаосу, що розчищає дорогу реваншу». Основні передумови реалізації: внутрішній розбрат, слабкість державних інституцій і втрата підтримки з боку Заходу", - переконані у СЗР.

У листопаді 2020 року британський таблоїд Sun вийшов із заголовком про те, що 68-річний Путін "йде з поста президента Росії на початку наступного року" на тлі зростаючих побоювань за своє здоров'я. Газета послалася на свої московські джерела і кремлівських спостерігачів. Ці спостерігачі помітили на кадрах хроніки з Путіним, що у того нібито є симптоми можливої хвороби Паркінсона. Таблоїд перерахував, які саме рухи російського президента могли навести на таку думку.

Чутки про те, що Путін може незабаром покинути пост президента, посилилися на тлі прийняття російським парламентом законів щодо поправок до Конституції, випливає з публікації. Серед поправок є і така, що гарантує колишнім президентам довічне сенаторство.

Серед іншого Sun посилається на політолога Валерія Солов'я, який теж припустив, що у Путіна нібито можуть бути симптоми хвороби Паркінсона. Соловей зробив прогноз, що Путін незабаром призначить нового прем'єр-міністра, який стане його можливим наступником. При цьому Соловей у Росії відомий гучними висловами, не всі з яких згодом знаходили підтвердження.

У статті не уточнюється, звідки у нього інформація про здоров'я Путіна.

Ще один британський таблоїд - Daily Mail - опублікував статтю аналогічного змісту. Висновок про те, що Путін нібито страждає на хворобу Паркінсона, був зроблений також на основі відеокадрів. Видання теж посилалося на політолога Солов'я.