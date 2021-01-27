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Держдума РФ схвалила продовження ядерної угоди зі США

Дію договору СНО-3 одноголосно продовжили на п'ять років.

Держдума РФ схвалила продовження ядерної угоди зі США
Фото: obozrevatel.com

Нижня палата російського парламенту схвалила продовження американо-російського договору про контроль над ядерними озброєннями за кілька днів до закінчення терміну його дії.

Учора президент РФ Володимир Путін запропонував Держдумі ратифікувати продовження СНО-3.

Державна Дума РФ одноголосно проголосувала за продовження договору СНО-3 на п'ять років.

Голосування відбулося через день після телефонної розмови президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна, в якому вони висловили задоволення обміном дипломатичними нотами про продовження договору.

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-ІІІ) між США і Росією набув чинності у лютому 2011 року. Термін його дії становив 10 років і спливав у лютому 2021 року. Після цього сторони мали дійти згоди щодо подальших дій: або продовжити чинні домовленості, або укласти нові.

Ця угода поряд Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, що припинив діяти у серпні 2019 року, є ключовим документом, які контролюють ядерне озброєння двох найбільших ядерних держав у світі.

Учора стало відомо, що США та РФ погодились продовжити дію угоди. На підтвердження цього вони обмінялись нотами.

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