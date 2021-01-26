Байден підтвердив тверду підтримку США суверенітету України, - Білий дім

Байден дав Путіну зрозуміти, що Сполучені Штати діятимуть твердо у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди американським інтересам або союзникам США.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним підтвердив тверду підтримку США суверенітету України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому за підсумками бесіди.

"Президент Байден підтвердив тверду підтримку США суверенітету України … Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть діяти твердо на захист своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Джо Байден, який 20 січня вступив на посаду президента США, сьогодні провів першу телефонну розмову з Володимиром Путіним. Сторони обговорили арешт опозиціонера Олексія Навального, ситуацію в Україні, готовність обох країн продовжити дію нового договору СНО-III.

3а інформацією AР, Байден також сказав Путіну, що його адміністрація вивчає злам програмного забезпечення SolarWinds і повідомлення про те, що Росія запропонувала талібам нагороду за вбивство американських військових в Афганістані. Байден повідомив, що Сполучені Штати готові захищатися і вживатимуть заходів, які можуть включати подальші санкції, щоб гарантувати, що Москва не буде діяти безкарно.