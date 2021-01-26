Російська прогулянка і російський крах
Російська прогулянка і російський крах
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
Рада ухвалила закон Зеленського про референдум
Рада ухвалила закон Зеленського про референдум
КМІС оприлюднив свіжі президентські і партійні рейтинги: лідирують Зеленський і ОПЗЖ
КМІС оприлюднив свіжі президентські і партійні рейтинги: лідирують Зеленський і ОПЗЖ
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
ГоловнаСвіт

Голова МЗС Грузії захворів на коронавірус

Він повідомив, що зараз почувається добре і проходить лікування в домашніх умовах.

Голова МЗС Грузії захворів на коронавірус
Давид Залкаліані

У міністра закордонних справ Грузії Давида Залкаліані підтвердилося зараження коронавірусом COVID-19.

Про це він написав у своєму Facebook.

Він повідомив, що зараз почувається добре і проходить лікування в домашніх умовах.

"23 січня цього року, після контакту з інфікованою людиною, пішов на самоізоляцію. Після дедлайну зробив ПЦР тест. В результаті у мене також підтвердили інфікування COVID-19", - написав Залкаліані. 

"Сподіваюся, скоро повернуся до звичайного режиму життя", - додав міністр. 

Нагадаємо у світі станом на ранок 26 січня зафіксовано більш як 100,2 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19 і понад 2,1 млн пов’язаних із коронавірусом смертей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також