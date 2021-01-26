Голова МЗС Грузії захворів на коронавірус

Він повідомив, що зараз почувається добре і проходить лікування в домашніх умовах.

У міністра закордонних справ Грузії Давида Залкаліані підтвердилося зараження коронавірусом COVID-19.

Про це він написав у своєму Facebook.

Він повідомив, що зараз почувається добре і проходить лікування в домашніх умовах.

"23 січня цього року, після контакту з інфікованою людиною, пішов на самоізоляцію. Після дедлайну зробив ПЦР тест. В результаті у мене також підтвердили інфікування COVID-19", - написав Залкаліані.

"Сподіваюся, скоро повернуся до звичайного режиму життя", - додав міністр.

Нагадаємо у світі станом на ранок 26 січня зафіксовано більш як 100,2 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19 і понад 2,1 млн пов’язаних із коронавірусом смертей.