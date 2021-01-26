Компанію Вайнштейна зобов'язали виплатити потерпілим від домагань жінкам $17,1 млн

При цьому директори компанії, зокрема і брат Вайнштейна, звільняються від будь-якої потенційної відповідальності.

Постраждалим від сексуальних домагань продюсера Гарві Вайнштейна жінкам виплатять 17,1 млн доларів. Цю суму компанія Weinstein Co. зобов'язна розподілити між понад 50 потерпілими. Найбільша виплата одній людині становитиме близько 500 000 доларів.

Компанія Вайнштейна кілька років тому оголосила про банкрутство. Цього понеділка суд затвердив план ліквідації, який і передбачає виплату вищезгаданої суми, пише Variety.

Також передбачена виплата 9,7 млн доларів колишнім посадовим особам та директорам Weinstein Co. Директори компанії звільняються від потенційної відповідальності за протиправні дії Гарві Вайнштейна, про які вони гіпотетично могли знати.

Суддя у справах щодо банкрутства Мері Уолрат узгодила план виплат після слухань в Делавері та заявила, що без врегулювання збитків постраждалі від дій Вайнштейна отримали б мінімальне відшкодування, якщо отримали б узагалі.

Представник потерпілих Рубі Лю втім зазначила, що фонд виплат досить невеликий і що угода позбавляє її клієнтів права позиватися щодо брата Гарві, Боба Вайнштейна та інших директорів компанії.

"Мої клієнти прагнуть більшого, ніж грошей. Вони добиваються рішення, яке б притягнуло до відповідальності всі сторони. Це не тільки Гарві Вайнштейн", - зазначила вона.

Пол Зумбро, адвокат, що представляє компанію Weinstein Co., стверджував, що ця угода є найкращою для потерпілих. За його словами, без звільнення від потенційної відповідальності директорів страхові компанії не були б готові виплатити кошти.

Як відомо, у жовтні 2017 десятки акторок звинуватили Гарві Вайнштейна у домаганнях. Вайнштейна звільнили з ради директорів його компанії та виключили зі складу Американської кіноакадемії.

У лютому 2020 його визнали винним за двума з п'яти статей обвинувачення. Вайнштейн був засуджений до 23 років тюремного ув'язнення за примушення до орального сексу та згвалтування.

У липні 2020 повідомлялося, що потерпілі можуть отримати 19 млн доларів за неправомірні дії Вайнштейна.