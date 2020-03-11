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Голливудского продюсера Вайнштейна осудили к 23 годам тюремного заключения

На заседании зачитывали заявление одной из пострадавших женщин. 

Голливудского продюсера Вайнштейна осудили к 23 годам тюремного заключения
Фото: EPA/UPG

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна осудили к 23 годам тюремного заключения. Об этом пишет The Guardian.

67-летний Вайнштейн был признан виновным в принуждении к оральному сексу одной женщины и изнасиловании другой. 

Максимальный срок, который бы мог получить продюсер за вынесенные ему обвинения, составлял 29 лет. 

В заявлении одной из жертв, зачитанном в суде, было сказано, что Вайнштейн "не только лишил меня моего достоинства как человека и как женщины… это уменьшило мою уверенность и веру в себя".

Пострадавшая добавила, что чувствовала себя одинокой, когда переживала травму, не подозревая, что были и другие женщины, которые подверглись жестокому обращению.

Напомним, 24 февраля голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн был признан виновным по двум из пяти обвинительных статей. Вердикт вынесла коллегия присяжных. 

В октябре 2017 года десятки актрис обвинили Вайнштейна в домогательствах. Вскоре после этого подобные обвинения поступили и в адрес других знаменитостей из мира кино и политики. Самого Вайнштейна уволили из совета директоров компании и исключили из состава американской Киноакадемии. 

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