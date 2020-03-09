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Умер актер Макс фон Сюдов

Ему было 90 лет.

Умер актер Макс фон Сюдов
Кадр из фильма "Седьмая печать"
Фото: Кадр из фильма

В возрасте 90 лет скончался актер Макс фон Сюдов, известный по ролям в "Седьмой печати" Ингмара Бергмана и "Экзорцисте" Уильяма Фридкина.

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на вдову актера Кэтрин фон Сюдов.

Макс фон Сюдов родился в Швеции и сыграл у своего учителя Ингмара Бергмана – в "Седьмой печати", "Часе волка", "Девичьем источнике", "Лице", "Земляничной поляне", "Стыде" и других фильмах.

В 1960-е переехал в Голливуд, где сыграл в "Экзорцисте" Уильяма Фридкина, "Ханна и ее сестры" Вуди Аллена и других картинах.

Снимался в кино и сериалах до последнего времени, в том числе в "Звездных войнах" и "Игре престолов".

Дважды был номинирован на "Оскар" – за "Пелле-Завоевателя" Билли Аугуста в 1987-м и "Невероятно громко и очень близко" Стивена Долдри. 

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