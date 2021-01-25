США: «слоны» и «ослы» — кто чаще, кто на купюрах и т. д.

Если не считать тех республиканских демократов (а были и такие), которые до или после принадлежности к Демократическо-республиканской партии не были ни «чистыми» демократами, ни «чистыми» республиканцами, а также не считать федералистов и вигов, учитывая лишь демократов и республиканцев (в том числе тех из них, кто наряду с одной из этих основных партий временно был в Демократическо-республиканской), то республиканцы побеждали на выборах президента США 27 раз, а демократы — 23, в том числе начиная с выборов 1900 г. соответственно 16 и 15. То есть последние 120 лет «ослы» держатся со «слонами» почти на равных, хотя до 1900 г. «слоны» вели 11:8.

Фото: EPA/UPG

Интересно, что «слоны» становились президентами даже тогда, когда получали на выборах меньше голосов, чем демократический «осёл», который был оппонентом, — благодаря специфической американской избирательной системе, когда победитель в каждом штате получает все голоса выборщиков от этого штата, а проигравший — ни одного, даже если разница в голосах была минимальной. Проводя аналогию с футболом, можно сказать, что победы со счётом 10:0 и 1:0 дают одинаковое количество очков: победителю — 3, а проигравшему — 0. В итоге же сравнивается количество очков, а не мячей, поэтому 10:0, 10:0, 0:1, 0:1, 0:1 дают итоговую победу тому кто забил 3 гола, а не тому кто забил 20, — вот так в Америке и выбирают президента.

Получив меньше голосов избирателей («мячи»), но больше выборщиков («очки»), а один раз проиграв даже и по количеству «очков» (голосов выборщиков) — это когда при отсутствии явного преимущества (абсолютного большинства голосов выборщиков, а не простого) президента избирал Конгресс (Палата представителей),— становились, тем не менее, президентами по итогам выборов:

в 1824 г. Джон Куинси Адамс (тот самый случай, когда и избирателей, и выборщиков за него было меньше, но Конгресс избрал именно его),

в 1876 г. Ратерфорд Хейс,

в 1888 г. Бенджамин Гаррисон,

в 2000 г. Джорж Буш — младший

и в 2016 г. Дональд Трамп, причём все ставшие так президентами были республиканцами (первый из них — республиканский демократ, ставший затем республиканцем). Так что из тех, кто вообще побеждал чаще, а это «слоны», пятеро побеждали вот эдак, но всё равно по Конституции.

Это, кстати, не считая Джеральда Форда, за которого вообще никто не голосовал — кроме Конгресса, утвердившего его вице-президентом в разгар уотергейтского дела вместо ушедшего в отставку Спиро Агню; затем он — уже как вице-президент — стал и президентом вместо Ричарда Никсона, тоже самоотставившегося. Единственные же свои президентские выборы Форд проиграл Джеймсу Картеру в 1976 г., уже идя к завершению своей каденции. Естественно, Форд, как и Агню с Никсоном, был тоже республиканец.

Ну а что «по деньгам»?

$ 1 — Джордж Вашингтон — формально виг, но по сути как бы беспартийный, просто «отец нации».

$ 2 — Томас Джефферсон — республиканец, затем республиканский демократ, автор декларации независимости США.

$ 5 — Авраам Линкольн — республиканец, культовая личность, американский мученик, борец с рабством, один из немногих белых людей, критика которых воспринимается афроамериканцами как расизм и потому негласно запрещена.

Кстати, именно, $ 2 и $ 5 пытался печатать Джон Кеннеди от имени государства как банкноты Соединённых Штатов, а не Федерального резерва (частного американского нацбанка), за что, по распространённой версии, был убит.

$ 10 — Александр Гамильтон — федералист (напоминаю, была такая партия), президентом США не был, но был исключительно влиятельным политиком и министром финансов. (Особая примета: на купюре смотрит не вправо, как остальные, а влево.)

$ 20 — Эндрю Джексон — демократ, выступал против бумажных денег (как чувствуя, что именно «его» купюру облюбуют для подделок фальшивомонетчики).

$ 50 — Улисс Грант — республиканец, более успешный не как президент, хотя и избирался дважды, а как генерал-освободитель. Одноимённое слово, имеющее французское происхождение, с ним не связано.

$ 100 — Бенджамин Франклин — ни «слон», ни «осёл», выдающийся политический деятель, дипломат, изобретатель (в том числе — громоотвода и, кстати, кресла-качалки), один из отцов-основателей США, подписавший, в частности, Декларацию независимости и Конституцию США, но президентом, как и $ 10 Гамильтон, не был. «Время — деньги»,— это его фраза, как и электрическое обозначение «+» и «–».

Итого — счёт по числу купюр в их честь между «слонами» и «ослами» — 3 : 1, опять-таки в пользу «слонов»-республиканцев.

Но есть ещё купюры, изымаемые из обращения и фактически хождения не имеющие, хотя и вроде как действительные (но не за пределами США):

$ 500 —Уильям Мак-Кинли, республиканец.

$ 1000 — Гровер Кливленд — демократ, единственный, кто был президентом от этой партии за 44-летний период 1869–1913. Кстати, именно он проиграл в 1888-м Гаррисону, получив большинство голосов. Единственный президент с двумя номерами — 22-й и 24-й. В прошлом — шериф и даже палач.

$ 5000 — Джеймс Медисон — младший, республиканский демократ.

$ 10000 — Салмон Чейз — президентом не был, а «просто» возглавлял при Линкольне Верховный Суд США. По его распоряжению появилась надпись на купюрах «In God We Trust».

Наконец, $ 100 000 (сертификат) — Вудро Вильсон, демократ. При его президентстве появилась ФРС — «тот самый» частный нацбанк США. Поэтому, видимо, и номинал с ним — наибольший.

Считаем партийность на этой части купюр: «слонов» — 1, «ослов» — 2.

Всего же по всем купюрам: «слонов» — 4, «ослов» — 3. Опять республиканцев больше.

Следующая номинация — неожиданная: левши. Их среди американских президентов известно 7, в том числе — в [почти] наше время 5. Это:

республиканец Джеймс Гарфилд (был президентом 6 с половиной месяцев),

демократ Гарри Трумэн,

республиканец Джеральд Форд,

республиканец Рональд Рейган,

республиканец Джордж Буш — старший,

демократ Билл Клинтон,

демократ Барак Обама.

«Слоны» — «Ослы» 4 : 3 (если тут это вообще важно).

И в завершение. Для тех, кто досрочно «хоронит» 78-летнего демократа Джозефа Байдена. Ни один из американских президентов, бывших таковыми с 9 августа 1974 года, не умирал моложе 90 лет:

Джеральд Форд, республиканец, умер в 93,

Джеймс Картер, сменивший его демократ, жив и ему 96,

Рональд Рейган, сменивший его республиканец, умер в 93,

его преемник республиканец Джорж Буш — старший умер в 94,

демократ Билл Клинтон, республиканец Джорж Буш — младший, демократ Барак Обама, республиканец Дональд Трамп — живы.

Итак, из тех, кто дожил до 90 лет,— 3 республиканца и 1 живой демократ.

И это только наши [почти] современники, а традиция такая — давняя: умерший в 90 лет федералист Джон Адамс стал президентом ещё в 1797-м…

Ну а сказочка о том, кому не на Руси жить хорошо, близится к концу.

Может, конечно, я пишу о деятелях «не той» страны. Да уж какая есть. Писать о политиках не чужих, а наших — только ругаться и расстраиваться. Тем более, пока выяснялось, что «старшая сестра» — вовсе и не старшая, и не сестра, дядюшка из Америки становился всё ближе, и ближе. И за маму, и за папу. Хорошо это или немножко наоборот — вопрос отдельный, но факт есть факт, вот кто хозяйничает, о том и наинтернетил. Да и книжки обычные человеческие бумажные тоже ещё пока читаю. Чему и другим желаю не разучиться.