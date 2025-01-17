Перепони в отриманні пенсій громадянами, які виїхали за кордон: як захистити їхні права?

Через збройну агресію РФ понад 6,8 млн українців змушені були залишити країну та шукати тимчасового захисту за кордоном. За даними УВКБ ООН, понад 6,2 млн громадян України зареєстровані в європейських країнах як особи, які потребують тимчасового захисту. Ще близько 600 тисяч осіб перебувають поза межами Європи. Значну частину цих людей становлять жінки, діти та пенсіонери, які опинилися в складному становищі, особливо через проблеми з отриманням пенсійних виплат.

Фото: EPA/UPG

Яка основна проблематика?

Пенсійні виплати українцям за кордоном продовжують надходити на їхні банківські рахунки в Україні. Однак, якщо кошти не знімаються протягом року, банк повідомляє про це Пенсійний фонд, і виплати припиняються. Щоб їх поновити, отримувач має особисто подати заяву в орган Пенсійного фонду.

З 23 червня 2024 року набули чинності нові правила: згідно із Законом України №3674-ІХ, пенсіонери, які перебувають за кордоном, повинні проходити щорічну фізичну ідентифікацію до 31 грудня. У разі невиконання цих вимог виплати припиняються, а кошти переказуються на поштову доставку за місцем реєстрації в Україні.

Однак Кабінет Міністрів досі не затвердив механізм для забезпечення таких виплат громадянам за кордоном, що створює суттєві труднощі для пенсіонерів, які не можуть повернутися до України через війну. Аналогічні механізми вже діють для внутрішньо переміщених осіб і жителів тимчасово окупованих територій, але для громадян за кордоном їх немає.

Чи звертаються громадяни до Офісу Омбудсмана з цього питання?

До мене звернулася громадянка, яка через війну виїхала за кордон і тривалий час не користувалася своєю банківською карткою. Банк повідомив про це Пенсійний фонд і виплати було припинено. Жінка неодноразово зверталася до Пенсійного фонду з проханням вирішити ситуацію, але отримувала лише роз’яснення про необхідність затвердження відповідного механізму.

Проаналізувавши проблему, я звернувся до Міністерства соціальної політики з вимогою розробити й подати на розгляд Кабінету Міністрів нормативно-правовий акт, який регламентуватиме порядок виплати пенсій громадянам, що тимчасово перебувають за межами країни, запровадивши для відповідних осіб проходження щорічної фізичної ідентифікації.

Чому важливо ухвалити порядок виплат пенсій громадянам за кордоном?

Ухвалення відповідного порядку виплат пенсій громадянам за кордоном є критично важливим для відновлення їхніх пенсійних прав. Це забезпечить належну фінансову підтримку тим, хто змушений залишатися за кордоном через війну.

Проблема залишається актуальною, адже без нормативного врегулювання багато пенсіонерів не можуть отримати законні виплати. Офіс Омбудсмана продовжує працювати над цим питанням та закликає Уряд до оперативного розв’язання проблеми.