Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ

13 січня Україні урочисто передали САУ RCH 155 , першу з 54 машин, які уряд Німеччини замовив у компанії KNDS . Виробник прискорено виконує контракт: раніше компанія обіцяла серійні апарати щонайшвидше через 30 місяців.

Отже. Зрозуміло, що перші шість машин поки що залишаться в Німеччині. Ця САУ експериментальна — її обслуговують усього дві людини (водій і командир, він же навідник).

Тому кожна машина матиме лапу-маніпулятор для завантаження снарядів і модульних зарядів, а в складі батареї буде навантажувач і спеціальний штат. Усе це потрібно тестувати в полі.

Фактична передача першої за планом — середина квітня.

Сформують батарею, відпрацюють обслуговування й експлуатацію, потестять проблеми й виявлять дитячі хвороби.

Фото: knds.de RCH 155 САУ

Плюс треба зв'язати в єдине ціле апарати управління батареї та дивізіону, попрацювати над єдиним цифровим полем бою: машина розвідки, БпЛА або КББ РЛС подають координати захищеним радіоканалом, а обробляти їх береться вже балістичний обчислювач.

Буквально інша САУ або контрбатарейний радар діляться координатами, звідки по них прилітають снаряди, і система управління вогнем обробляє запит, на який готова відправити дев'ять снарядів за хвилину.

Машина чудова попри дитячі хвороби, які обов'язково вилізуть.

Восьмиметровий ствол 52 калібру дозволяє стріляти спеціальними снарядами на відстань до 50 км і має добрий ресурс — як усі німці.

База — GTK Boxer, здатний вбирати великі уламки, тримати в лоб 30 мм і витримувати під віссю протитанкову міну.

Фото: https://www.knds.de GTK Boxer

Колеса дозволяють маневрувати й обслуговувати САУ дешевше та швидше, ніж гусеничну платформу. Аналогічні CAESAR апарати все частіше стають полем для експериментів — китайці взагалі монтують ствол гармати на вантажівку.

Ненаселена башта — більший шанс вижити екіпажеві, 360 градусів обертання, плюс там система камер і тепловізорів, принаймні під час оборони апарат може стріляти прямим наведенням і дуже ефективно.

Можливість обстрілювати одну ціль — усі випущені снаряди падають на неї з паузою у дві секунди, це добре для контрбатарейної боротьби, бо заважає міняти позицію.

Стрілянина на ходу — тактика «бий і біжи» виходить на новий рівень «уже біжи, не закінчивши працювати!».

Фото: https://www.knds.de/ RCH 155 САУ

Колись я писав про ці нові німецькі САУ, і в коментарях казали: через 30 місяців війна закінчиться. Зараз очевидно, що треба дуже швидко бігти, щоб залишатися на місці.

Партнери використовують буквально всі способи, щоб зміцнити Сили оборони України. Тож усі європейські виробники САУ працюють на нас. В «Азові» штатні 152 мм замінили на 155 мм чеські DITA, крім того, численні «Богдани» у десятці бригад — це багато в чому данська ініціатива з фінансування, шведські Archer.

Шість десятків CAESAR від Франції та Данії, ще сім десятків виробляють за останнім контрактом, під сотню польських Krab, майже всі англійські АС-90, десятки PzH 2000 вже передали і ще виробляють.

Кілька сотень (під 700) найсучасніших САУ, із запчастинами, змінними стволами, снарядами, причому снарядів буде лише від ЄС далеко за мільйон на рік — той, хто говорить про допомогу від партнерів по крапельках чи недостатні зусилля, як на мене, трохи нездоровий або ангажований.

Фото: twitter.com/aidefranceukr Caesar Французькі САУ

Саме кілька сотень — адже ті самі M109 Paladin набагато кращі за «Гвоздики» приблизно того самого року випуску, а нам їх постачали Італія, Норвегія, Велика Британія, США, а також приватні компанії.

Горизонт планування на багато місяців, рішення під ключ (машини розвідки, управління, пересувні майстерні, навчальні центри), можливість експериментальної експлуатації — тил важко переоцінити на нашій війні.

4500–6000 пострілів на ствол і заміна — у ЄС випускають для нас стволи.

Спеціальні боєприпаси проти танків і розумні міни — вони є в Європі.

Зв'язування німецьких дронів (в останньому пакеті знову передали сотні) з німецькими системами управління вогнем.

Ну і головне для RCH 155 — серійну зброю встановлюють на серійний колісний БТР. У минулому це завжди зменшувало ціну. Поки що машина із запасними частинами й навчанням коштує 12 млн доларів, у перспективі ціна впаде.

Фото: https://www.knds.de/

CAESAR, «Богдани», DITA й німецькі колісні САУ — можливість швидко наситити нові підрозділи вогневою міццю на відносно недорогій базі з гарною дальністю.

Росіяни знімають зі зберігання М-46 і просять у КНДР 170 мм САУ не тільки тому, що багато втратили, а й тому, що їм не вистачає дальності, проте промисловість не справляється.

Це означає, що ми на правильному шляху у війні на виснаження.