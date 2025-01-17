Житель Херсона працював на росіян під час окупації, а зараз ледь не потрапив до ЗСУ, - ДБР

ДБР викрило та затримало його до того, як він почав повноцінну службу.

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру жителю Херсона, який під час окупації міста працював на загарбників у захопленій колонії, а потім ледь не потрапив на службу до Збройних сил України.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

На співпрацю з окупантами чоловік пішов у червні 2022 року. Він влаштувався на роботу в захоплену загарбниками колонію, отримавши "посаду" кінолога. Він служив окупаційній владі до звільнення Херсону, за що отримував зарплатню в рублях.

Після звільнення міста перебіжчик вирішив залишитися на підконтрольній Україні території та причаївся, а згодом потрапив до ЗСУ.

ДБР викрило та затримало його до того, як він почав повноцінну службу. Чоловікові повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Наразі суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою без можливості внесення застави.