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Сили оборони за добу ліквідували 1670 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 815 820 військових.

Сили оборони за добу ліквідували 1670 російських окупантів
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1670 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила на війні в Україні близько 815 820 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 815820 (+1670)
  • танків ‒ 9803 (+12) 
  • бойових броньованих машин ‒ 20381 (+13)
  • артилерійських систем – 22019 (+4) 
  • РСЗВ – 1262 (+0)
  • засоби ППО ‒ 1046 (+0)
  • літаків – 369 (+0)
  • гелікоптерів – 331 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22566 (+63) 
  • крилаті ракети ‒ 3049 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34256 (+124) 
  • спеціальна техніка ‒ 3699 (+2).

Дані уточнюються

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