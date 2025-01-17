Сили оборони за добу ліквідували 1670 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 815 820 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1670 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила на війні в Україні близько 815 820 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 815820 (+1670)

танків ‒ 9803 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 20381 (+13)

артилерійських систем – 22019 (+4)

РСЗВ – 1262 (+0)

засоби ППО ‒ 1046 (+0)

літаків – 369 (+0)

гелікоптерів – 331 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22566 (+63)

крилаті ракети ‒ 3049 (+0)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 34256 (+124)

спеціальна техніка ‒ 3699 (+2).

Дані уточнюються