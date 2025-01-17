Сили оборони за добу ліквідували 1670 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1670 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила на війні в Україні близько 815 820 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 815820 (+1670)
- танків ‒ 9803 (+12)
- бойових броньованих машин ‒ 20381 (+13)
- артилерійських систем – 22019 (+4)
- РСЗВ – 1262 (+0)
- засоби ППО ‒ 1046 (+0)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22566 (+63)
- крилаті ракети ‒ 3049 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34256 (+124)
- спеціальна техніка ‒ 3699 (+2).
Дані уточнюються