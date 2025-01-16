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Минулого року Нацполіція вилучила з незаконного обігу майже 5,5 тонн наркотиків

Вартість вилучених наркотиків перевищує 2,6 млрд гривень.

Минулого року Нацполіція вилучила з незаконного обігу майже 5,5 тонн наркотиків
Ілюстративне фото
Фото: Нацполіція

У 2024 році співробітники Нацполіції вилучили з незаконного обігу майже 5,5 тонн наркотиків (понад 20 млн доз), їх вартість перевищує 2,6 млрд гривень.

Про це розповів голова Нацполіції Іван Вигівський.

Крім того, до суду направлені обвинувальні акти майже у 39 тис. кримінальних проваджень. Середних 143 організовані групи та злочинні організації, які вчинили понад 2 тис.і злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків

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Також минулого року було вилучено понад 24 тонни прекурсорів. З цієї кількості можна було б виготовити понад 6 тонн наркотиків. 

Іван Вигівський додав, що на майно наркоторговців було накладено арешт та вилучено їх майна на понад 160 млн гривень.

  • Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували на Черкащині злочинне угруповання, яке виготовляло важкі психотропи для продажу у різних регіонах України. Зловмисники "заробляли" на торгівлі амфетаміном, мефедроном та A-PVP. Для оптового виробництва "товару" вони організували дві нарколабораторії, які щомісяця постачали особливо небезпечні психотропи на майже 5 млн гривень.
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