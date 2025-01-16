Минулого року Нацполіція вилучила з незаконного обігу майже 5,5 тонн наркотиків

У 2024 році співробітники Нацполіції вилучили з незаконного обігу майже 5,5 тонн наркотиків (понад 20 млн доз), їх вартість перевищує 2,6 млрд гривень.

Про це розповів голова Нацполіції Іван Вигівський.

Крім того, до суду направлені обвинувальні акти майже у 39 тис. кримінальних проваджень. Середних 143 організовані групи та злочинні організації, які вчинили понад 2 тис.і злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

Також минулого року було вилучено понад 24 тонни прекурсорів. З цієї кількості можна було б виготовити понад 6 тонн наркотиків.

Іван Вигівський додав, що на майно наркоторговців було накладено арешт та вилучено їх майна на понад 160 млн гривень.

У Дніпропетровській області та у столиці ліквідовано канали постачання і збуту наркотиків, у межах розслідування про підозру повідомили 16 особам.