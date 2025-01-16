У родини посадовиці податкової з Івано-Франківщини конфіскують люксовий автомобіль

Cпеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася із позовом до ВАКС щодо визнання активів посадовці необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

У родини посадовиці Державної податкової служби в Івано-Франківській області конфіскують люксовий автомобіль вартістю майже 3 млн гривень.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За матеріалами ДБР Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася із позовом до ВАКС щодо визнання активів посадовці необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

На початку 2024 року ДБР розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею декларування недостовірної інформації (ст. 366-2 КК України) щодо можливого приховування майна посадовицею одного з управлінь податкової служби в Івано-Франківській області. Працівники Бюро виявили у користуванні члена родини посадовці люксове авто вартістю понад 2,7 млн гривень.

"Автомобіль був оформлений на третіх осіб, проте зібрані матеріали свідчать, що насправді ним володіє та користується член родини посадовиці. При цьому, офіційні доходи родини посадовиці та третьої особи, яка по документа володіє автомобілем, не дозволяють придбати такий транспортний засіб", - зазначили в ДБР.

НАЗК здійснило моніторинг способу життя родини посадовиці та підтвердило наявність ознак необґрунтованості активів.

Раніше на Одещині суд конфіскував у посадовця міграційної служби автомобіль вартістю майже 5,7 млн грн.