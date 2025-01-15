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На Житомирщині працівник моргу викрав обручку загиблого військовослужбовця

Поліцейські виявили викрадену прикрасу в одному з місцевих ломбардів.

На Житомирщині працівник моргу викрав обручку загиблого військовослужбовця

У Житомирській області поліцейські повідомили про підозру працівнику моргу, який викрав обручку загиблого військовослужбовця.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Днями під час церемонії поховання чоловіка-військового дружина помітила зникнення обручки з його руки. Жінка звернулась за допомогою до поліції, адже була впевнена, що перед поміщенням тіла до моргу золота прикраса була на місці.

Правоохоронці встановили, що до зникнення каблучки причетний працівник моргу, який готував тіло полеглого до поховання. Зловмисник зрізав з пальця захисника золоту прикрасу за допомогою плоскогубців.

Під час оперативних заходів поліцейські у місті Малин Коростенського райуправління виявили викрадену прикрасу в одному з місцевих ломбардів.

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Наразі слідчі оголосили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 297  Кримінального кодексу України ‒ наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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