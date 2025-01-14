Суд підтвердив вирок екснардепу-колаборанту Балицькому

Його засудили до 15 років за ґратами.

Народного депутата України VII-VIII скликань від Партії регіонів, псевдогубернатора Запорізької області Євгена Балицького суд визнав винним у колабораційній діяльності.

Як пише Офіс генпрокурора, йому призначили 10 років ув’язнення за ч. 5 ст. 111-1 КК України, але із урахуванням раніше винесеного вироку Комунарського районного суду м. Запоріжжя йому остаточно присудили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави.

Також його позбавили права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, пов`язаних з наданням публічних послуг, виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 15 років.

Прокурори у суді довели, що засуджений після вторгнення збройних сил Росії в Україну погодився на співпрацю з окупантами. Він добровільно зайняв посаду "голови Запорізької військово-цивільної адміністрації" на тимчасово окупованій ворогом території Запорізької області, яку очолює на цей час. Його призначив на цю посаду Путін.

Балицький активно співпрацював із збройними силами ворога, організовував ідеологічну пропаганду серед населення тимчасово окупованих територій, поширював меседжі на користь держави-агресора.