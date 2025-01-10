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Нацполіція проводить понад 600 обшуків у межах спецоперації з перекриття каналів втечі ухилянтів

Заходи тривають у всіх областях України.

Нацполіція проводить понад 600 обшуків у межах спецоперації з перекриття каналів втечі ухилянтів
Фото: Нацполіція

Національна поліція проводить масштабні відпрацювання у всій країні у справі про організацію незаконних каналів переправлення чоловіків через кордон, йдеться у повідомленні правоохоронців.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції проводять одночасно понад 600 обшуків. Це перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон. 

Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. 

За відомою інформацією, ділки посприяли в перетині цих маршрутів сотням військовозобов’язаних. Заходи тривають у всіх областях України.

Деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.

Раніше у Державному бюро розслідувань повідомили, що за рік було викрито 120 посадовців на незаконному переправленні громадян через кордон.

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